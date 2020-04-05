Украинская исполнительница Светлана Лобода порадовала фанатов снимками из дому в облегающем топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, исполнительница куда-то идет без макияжа, облачив роскошные формы в крохотный топ.

«Переходим к растяжке», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что звезда снимает себя на камеру с разных ракурсов, выставив напоказ невероятное тело.

А на другом снимке Лобода уже после тренировки танцует под различную музыку.

До этого мы писали, что украинская певица Светлана Лобода последние дни вынуждена проводить дома из-за карантина. Впрочем, Лободу это не останавливает: звезда продолжает регулярно публиковать новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. В разделе Сториз Лобода решила показать, как поддерживает фигуру в форме, продолжая заниматься дома.

На кадрах можно увидеть, как певица тренируется. В частности, Лобода демонстрирует свою впечатляющую растяжку и выполняет наклоны к вытянутым ногам.

«Позанимались английским, теперь занимаемся спортом. Хача! Будем качками!», - хвастается артистка на первых кадрах.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть: «Может стригануть…».

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа: "А чья это рука сзади?".

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев: "больше не худей!".