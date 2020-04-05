Украинская исполнительница Светлана Лобода порадовала фанатов снимками из дому в облегающем топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, исполнительница куда-то идет без макияжа, облачив роскошные формы в крохотный топ.
«Переходим к растяжке», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что звезда снимает себя на камеру с разных ракурсов, выставив напоказ невероятное тело.
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А на другом снимке Лобода уже после тренировки танцует под различную музыку.
До этого мы писали, что украинская певица Светлана Лобода последние дни вынуждена проводить дома из-за карантина. Впрочем, Лободу это не останавливает: звезда продолжает регулярно публиковать новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. В разделе Сториз Лобода решила показать, как поддерживает фигуру в форме, продолжая заниматься дома.
На кадрах можно увидеть, как певица тренируется. В частности, Лобода демонстрирует свою впечатляющую растяжку и выполняет наклоны к вытянутым ногам.
«Позанимались английским, теперь занимаемся спортом. Хача! Будем качками!», - хвастается артистка на первых кадрах.
Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть: «Может стригануть…».
Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа: "А чья это рука сзади?".
Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев: "больше не худей!".