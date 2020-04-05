Популярну українську співачку Тіну Кароль зняли перед зйомкою шоу «Голос», коли вона готувалася до зйомок

Відео з нарізкою кадрів опублікували на фан-сторінці артистки, пише Politeka. На відео видно, що Тіна в яскравому жовтому платті з глибоким декольте виходить з гримерки в зал для зйомок. Там вона вітається з Настею Каменських, а потім до неї підходить Дан Балан і цілує її три рази. Глядачі в цей момент голосно кричать від задоволення.

Пізніше на інших кадрах Тіна спілкується з маленькою прихильницею, підводить її до Балана, про щось говорить з ним і знову цілує свого колегу.

Як відомо, за відносинами зіркових тренерів шоу «Голос» глядачі спостерігають вже другий рік. З кожним разом Балан і Кароль підливають все більше і більше масла у вогонь. Досі ні від одного з артистів не надійшло чіткої відповіді про їхній роман. Вони вважають за краще цю тему не обговорювати, залишаючи це в таємниці. Правда, одного разу Кароль зізналася, що ніяковіє поруч з Баланом.

Тим часом у пресу просочилася інформація про те, що Балан зустрічається зі студенткою з Харкова. Правда, до цього артистові також приписували роман з танцівницею з його балету. З ким насправді зустрічається артист, він вважає за краще приховувати. Ймовірно, саме тому за ним уважно стежать прихильники.

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