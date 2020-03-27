На одному з останніх ефірів «Голосу» молдавський співак Дан Балан здивував глядачів зухвалою витівкою по відношенню до Тіни Кароль

Відео його вчинку з'явилося на сторінці фан-клубу пари в Instagram, пише Politeka. Видно, що під час зйомок Балан вхопив Тіну за талію, підняв і поніс у бік суддівських крісел. Співачка в цей момент голосно закричала. Також в мережу потрапив жаркий кадр, на якому Тіна простягає до Балана свою ніжку.

«Аж плаття порвалося», «Ой, а де ліва рука Дана...все-таки це він порвав, за ногу», «Ох і писк, як Балан не оглух», - пишуть користувачі мережі.

Цікаво, що фанати навіть вступили в дискусію з приводу сукні. «А в сенсі плаття порвалося?? Я перший раз чую», - зазначила одна з підписниць. «Так порвалося, його зашивати потім намагалися рази 3», - відповідає інша.

Крім цього, у групі опублікували відео, на якому Тіна і Дан перебувають за кулісами. Незважаючи на те, що це було в перерві між зйомками, парочка веде себе дуже ніжно. Дан намагається притягнути співачку до себе, а вона в цей момент кокетливо сміється і відсторонюється від нього.

«Як діти малі. Пішли разом. Ви спалилися, дорогі», - написали у фан-клубі, подякувавши людям, які злили їм це відео з-за лаштунків.

Нагадаємо, що Балан не стримав своїх почуттів і потягнув Кароль прямо зі сцени: "Чому не опираєшся, Тіна?".

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