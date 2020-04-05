Українська продюсер Потап показав спільне фото зі своєю дружиною Настею Каменських в Instagram

На фото Настя позує в зеленому костюмі з величезним декольте. Образ Каменських доповнила великою кількістю прикрас і волоссям зібраними у вузол на маківці. Потап поруч сидів у джинсовке і рваних джинсових штанях. Пара позувала у суддівських кріслах "Голоси". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні буде дуже цікаво на Голосі, дивіться о 21:00 , заради нашої команди та учасників ,ми спробуємо змінити правила шоу, подивимося? команда ПТП І NK!", - написав Потап під фото.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Удачі команді ПТП і НК", "Потап, ти одягнув Настині джинси?))))", "Супер. Чекаю і тримаю кулачки за вашу перемогу", "Ура,я буду вас підтримувати", "Ви неймовірна пара!!!!", "Це Настя???", "Дуже чекаю у вас найсильніша команда, мені здається що більшість учасників вашої команди залишаться в проекті;)", "Класні! Після весілля стали ще красивішими, з любов'ю в серці, змінилися зовні".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських карантин дотримується і не забуває ділиться зі своїми шанувальниками свіжими фото в мережі.

На новому знімку артистка задумливо позує, по всій видимості, в піжамі або в іншій домашній одяг бежевого кольору. Навіть будинки в ізоляції Каменських не забуває добре виглядати, тому нанесла на обличчя не яскравий, але ефектний макіяж.

Нагадаємо, схудла Каменських в одній піжамі показала, чим спокусила Потапа

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Також Politeka писала, що Настя Каменських зняла обручку



