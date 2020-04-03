Російська актриса Христина Асмус дала інтерв'ю youtube-проекту, в якому відверто розповіла про різні аспекти свого життя

Інтерв'ю з'явилося на youtube-каналі PEOPLETALK TV, передає Politeka. Під час передачі актриса розповідала про зйомки в скандальному фільмі «Текст», відносини з чоловіком Гаріком Харламовим та різні проекти, у яких вона бере участь.

Зазначимо, що у коментарях під відео досить прохолодно відреагували на інтерв'ю з Асмус. Глядачі відзначили, що актриса веде себе невпевнено і навіть запідозрили у неї нервові розлади.

«На її інтерв'ю можна будувати лекції про "психоневрологічні розлади знаменитостей" для студентів меду», «У житті вона майже не відрізняється від Варі Чорноус з "Інтернів", в серіалі вона була заморочена і бесяча. У цьому інтерв'ю точно така ж», «Таке відчуття що у неї нервовий зрив буде прям от от», - відгукнулися люди.

Цікаво, що в процесі інтерв'ю зайшла розмова про дружні стосунки між Асмус і блогером Давою, який є нареченим Ольги Бузової. Христина розповіла, що дуже подружилася з ним на зйомках кліпу, але в той момент не знала, що він зустрічається з Бузовою. Вже пізніше Асмус дізналася про їх пару і написала співачці повідомлення.

«Воно було дуже емоційний, я там розревілася. Я дуже рада, Дава дуже хороший. Він правда якась неймовірно хороша людина. Він супер-делікатний, супер уважний», - зізналася актриса.

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