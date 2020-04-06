Украинская артистка, звезда «Квартал 95» Елена Кравец рассказала, что ей пришлось обратиться к врачам, несмотря на карантин

Об этом она рассказала во время прямого эфира, когда отвечала на вопросы поклонников, передает Politeka. Кравец призналась, что придерживается карантина и сидит дома, но иногда все же приходится выходить.

«Иногда выхожу с детьми. Хожу в магазин. Просто хожу. Хожу на массаж. Чиню себе спину. Занимаюсь пилатесом. Читаю», - рассказала артистка.

Кравец не стала вдаваться в подробности, что именно случилось с ее спиной, но стает понятно, что проблема серьезная, раз актриса ходит к специалистам даже во время карантина.

Во время эфира Кравец также вспомнила о своей дочке Маше, которая, по ее словам, намного смелее, чем она была в ее возрасте. Ранее мы писали, что старшая дочь не живет с Еленой. В интервью «ЖВЛ» Кравец призналась, что Маша живет вместе с подружкой на квартире в Киеве, где за ней присматривают кумовья и друзья. Такое решение было принято из-за проблем с логистикой.

«Так сложились обстоятельства. У меня возникла эта шальная мысль, вся ее жизнь проходит там, где живут наши кумовья и друзья. Там охраняемый жилой массив, то есть все складывалось идеально», - рассказала артистка.

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