Популярна актриса Олена Кравець, зірка "95 Кварталу", зараз могла б бути матір'ю п'ятьох дітей

Кравець втратила двох дітей після народження першої доньки. У неї були два викидні на одному і тому ж терміні вагітності. Про це Олена розповіла в інтерв'ю "Життя відомих людей", передає Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене два рази трапилася завмерла вагітність, при тому на одному і тому ж терміні - на восьми тижнів, - зізналася актриса. - Коли-то про це було важко говорити, а зараз, як мій чоловік сказав: "Ну дивися, вони ж повернулися до тебе, ці двоє",. сказала Кравець.

Актриса додала, що вагітність у неї перервалася через складного робочого графіка: "Була гонка і на цій швидкості дітей не виношують".

Кравець із-за цього ходила до психоаналітика, щоб змиритися з пережитим. У 2016 вона народила прекрасних двійнят.

Олена зізналася, що спочатку не повірила, що виношує двох дітей. Актриса думала, що лікар просто щось наплутав.

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"Кварталівці" під час карантину не знали, чим себе зайняти, а тому встановили популярний додаток, яке може визначити за фото національність. Вийшло, що Кошовий на 74% вірменин, а Кравець на 48% має фінські корені. Валерій Жидков на 40% виявився ізраїльтянином.

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