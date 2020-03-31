Популярна українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", розкрила таємницю, чому її 15-річна донька живе без батьків

Кравець в інтерв'ю "ЖВЛ" повідомила, що її дочка живе окремо від сім'ї. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця). Вона тепер проживає разом з подружкою на квартирі в Києві, де за Машею доглядають куми і друзі. Про це пише Politeka.

"Так склалися обставини. У мене виникла ця шалена думка, вся її життя проходить там, де живуть наші куми і друзі. Там охороняється житловий масив, тобто все складалося ідеально. Я запропонувала, у неї на мить загорілися очі, вона не повірила взагалі в те, що чує і сказала: Ну, мам, як скажете. Тобто, вона стрималася, а всередині там була буря", - сказала відверто Кравець.

Раніше ми повідомляли, що 17-річної Маші, доньці зірки "Квартал 95" Олени Кравець, і її подружці карантин не перешкода, щоб гарненько повеселитися.

Маша разом з подругою взяла участь у новому флешмоб у соцмережі під назвою "#танцуемчеллендж", покликаному розважити святкую публіку, коротающую час в ув'язненні на карантині. Відео поділилася Машина подруга у своєму мікроблозі в Instagram.

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