Знаменита українська співачка Надя Дорофєєва в компанії популярного співака Дантеса показала кумедне відео

Як повідомляє Politeka.net Надя Дорофєєва та Володимир Дантес також вирішили не залишати своїх фоловерів без уваги під час карантину через "уханьский" вірус. Парочка знімала блоги або короткі відео для Instagram-сторіз.

Проте нового тиждня ДоДо і Дантес вирішили влаштувати челлендж. Закохані опублікували відео, на якому влаштували шалості в спальні.

Вся зйомка пройшла в м'яких пастельних тонах. Спочатку на відео з'являється Дорофєєва в блакитній сукні, яка підкреслює кожен вигин її ідеальної фігури. При цьому Дантес виряджений в чорний класичний костюм, який йому до лиця, сидить на стільці і все знімає. Співачка підходить до Дантеса й танцює перед ним жаркий танець.

На наступному кадрі вже Дантес з'являється на місці Дорофєєвої, танцюючи спокусливий танець в її блакитній сукні та на каблуках. А співачка сидить на стільці в чоловічому костюмі. Вони буквально помінялися місцями.

Парочка вирішила закрити відео від коментарів, тому Дорофєєва опублікувала його на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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В цей раз на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки були опубліковані яскраві знімки, зроблені в рамках спеціальної акції "Фешнт-трешн", до якої масово приєднуються всі знаменитості. Божевільна парочка дійсно запалила не по-дитячому.

Так, щоб не зійти з розуму під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття по душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, хтось влаштовує онлайн-тренування або цілі вечірки з шанувальниками або друзями - кожен по-своєму божеволіє на карантині".

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