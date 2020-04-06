Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила откровенную фотосессию в домашних условиях

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Никитюк надела соблазнительное боди и уселась в кресло около большого окна во весь рост. Звезда села немного боком и вытянула вперед свои шикарные длинные ноги, оголив немного округлые бедра. Образ Никитюк дополнила яркими туфлями.

«Просижу этот карантин красиво. Главное, чтобы ноги не отекли», - пошутила звезда.

За два часа под постом Никитюк оставили больше 80 тысяч лайков. Фанаты хвалят телеведущую за прекрасный внешний вид.

«Такие туфли у jlo были», «Ох, эти ноги», «Красиво, что тут сказать!», «Агонь», «Леся Иванівно. Вы красивы и на экране и в жизни», «Супер», «Так и надо», «Прям Голливуд», «Для карантина слишком красиво», «Ой Лесяяяя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала фото в невидимом костюме. Звезда сидела на кровати в обтягивающих шортах и топе бежевого цвета, который повторяет цвет кожи. Костюм подчеркнул тонкую талию Леси, ее подкачанные выразительные плечи. Звезда нанесла легкий мейк, благодаря чему выглядела чудесно. Рядом с ведущей сидел ее верный друг Рафаэль.

Напомним, что Леся Никитюк в домашнем халатике повеселилась с любимым: "Ох уж эти поцелуи".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк записала гневное обращение к украинцам, кадры облетели сеть: "Скоты! Уроды!".

Также Politeka писала, что Никитюк в коротеньком топе показала, чем соблазняет мужчин: не устоит даже Джаред Лето.