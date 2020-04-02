Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася яскравими знімками в невидимому костюмі

Нові фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Леся сидить на ліжку в обтягуючих шортах і топі бежевого кольору, який повторює колір шкіри. Костюм підкреслив тонку талію Лесі, її підкачані виразні плечі. Зірка зробила легкий мейк, в результаті чого виглядає просто чудово. До речі, поруч з Никитюк на ліжку сидить її вірний друг Рафаель, який слухняно позує для фото.

Никитюк попросила своїх прихильників вибрати, яка з фотографій їм подобається більше. Менш ніж за годину фото зірки зібрали понад 40 тисяч лайків. Фанати Никитюк не втомлюються хвалити її за зовнішній вигляд.

«Красиві очі», «Леся, як можна вибрати? Вони бомбезні», «Просто богиня», «З очима що зробила?», «Вогонь», «Така промениста», «Ви класні. Ти найкраща», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк після відпустки здивувала архівними кадрами в чорному купальнику. Поки телеведуча сидить на карантині, вона вирішила згадати свою відпустку в Єгипті. Леся поділилася спокусливим кадром, продемонструвавши свою ідеальну фігуру. Зірка стала боком, облоктившись на пальму. Виглядала вона чудово.

Нагадаємо, що роздягнена Никитюк показала, як її миє у ванній інша жінка: "Добре протерла?".

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, що ховає під тісним одягом: "Прямо для журналу Лесин горіх".

Також Politeka писала, що Нікітюк в шкіряних штанях похвалилася зухвалим виглядом на кухні: "Тобі нудно?".