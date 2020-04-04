Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк в грубій формі звернулася до підписників й попередила їх про шахраїв, які діють, прикриваючись її ім'ям

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Скоти, урод*, дебі*и. Я не знаю, як назвати цих шахраїв, які продовжують розводити українців у Facebook, спекулюючи моїм відео з розіграшем авто. Який вже давно розіграли. Будь ласка, не бачитеся», - сказала вона.

Також Никитюк особисто пообіцяла відповідати кожному про те, що діють шахраї. Крім того, вона записала окреме відео, в якому звернулася особисто до злочинцям.

«А зараз я хотіла б звернутися до тим самим шахраям, які напевно бачать всі мої сторіс та обігу. Будь ласка, хлопців, будьте людьми. Не розводьте. Нас вже й так стільки разів розводили. Давайте просто закриємо цю тему, м?», - сказала ведуча.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Леся Нікітюк поділилася яскравими знімками в невидимому костюмі.

Нові фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Леся сидить на ліжку в обтягуючих шортах і топі бежевого кольору, який повторює колір шкіри. Костюм підкреслив тонку талію Лесі, її підкачані виразні плечі. Зірка завдала легкий мейк, в результаті чого виглядає просто чудово. До речі, поруч з Никитюк на ліжку сидить її вірний друг Рафаель, який слухняно позує для фото.

Никитюк попросила своїх прихильників вибрати, яка з фотографій їм подобається більше. Менш ніж за годину фото зірки зібрали понад 40 тисяч лайків. Фанати Никитюк не втомлюються хвалити її за зовнішній вигляд.

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