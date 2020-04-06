Український співак і шоумен Володимир Дантес показав, як вони з Надією Дорофєєвої розважаються під час карантину
Як передає Politeka, він опублікував пікантний ролик на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
Володимир Дантес до ділиться уроками, як не розлучитися під час карантину. В анонсі нового випуску свого шоу артист розповів про ігри сексуального характеру. Він зняв на камеру, як вони з Надею Дорофєєвої зіграли в камінь-ножиці-папір. Він заявив на камеру: "Я переміг. А тепер - роздягайся".
За словами Дантеса, карантин - це саме час, щоб почати жирнеть. Тому він поділився рецептом шарлотки. Приготувавши страву, співак пригостив ним свою дружину, а під час їжі змусив червоніти. Володимир Дантес піймав Дорофєєву і зняв її в домашньому одязі і з недбалою зачіскою.
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"Ну, Ввв, перестань мене знімати!" - тут же попросила Надя.
Користувачів соціальної мережі розвеселив новий ролик Володимира Дантеса. За п'ять годин він набрав понад 47 тисяч відміток "Мені подобається". Коментатори похвалили сімейну пару за позитивний настрій:
"Ну ВОНА ж така гарна❤️🔥 чого відмовлятися від камери???"; "Спасибі за відмінний настрій! Дивлячись ваші відео просто неможливо не посміхатися і не радіти!😊"; "Блін, які ж ви класні🔥😍 одне задоволення спостерігати за вами, смешнючие такиие)) дякую, що піднімаєте настрій, в таке не дуже веселий час 👍😉😊❤️".
Раніше Дорофєєва і Дантес пошалили в спальні і зняли це на відео. Вся зйомка пройшла в м'яких пастельних тонах. Спочатку на відео з'являється Дорофєєва в блакитному платті, яке підкреслює кожен вигин її ідеальної фігури.
При цьому Дантес виряджений в чорний класичний костюм, який йому до лиця, сидить на стільці і все знімає. Співачка підходить до Дантеса й танцює перед ним жаркий танець.
Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте.
Politeka повідомляла, що Дорофєєва похвалилася зачіскою в ніжному образі.
Також Politeka писала, що Дорофєєва задерла сукню, виблискує красою перед Позитивом.