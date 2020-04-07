Юная модель, дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец, Маша, предстала в интересном образе

17-летняя девушка ведет активную жизнь в соцсетях, пишет Politeka.net. В частности, несколько часов назад Маша опубликовала фото в Инстаграм, на котором предстала в интересном образе.

Красотка сделала селфи, позируя, по всей видимости, у окна. Свет от солнца упал так, что у девушки внезапно поменялся цвет волос.

Стоит отметить, что голубоглазая Маша позирует без макияжа.

"волосы почему-то розовые 😳", - написала она в посте.

"Нереальная 🔥", "антисептик меняет цвет волос😱🤪😍", "Очень красивая😍🔥", "Почему мы не спим?", "Самая самая😻🤤🤤🤤", "Очень красивая", "Оооо🥺 Ягодка🍇🍇🥵🥵🥴🥴", "прекрасная😍", "Тебе идёт😌💕", "Мое утро просто отдыхает..💖", - написали пользователи сети.

Напомним, сейчас дочь Елены Кравец живет с подругой отдельно от родителей. Звезда рассказала, что за Машей присматривают кумовья и друзья.

"Там охраняемый жилой массив, то есть все складывалось идеально. Я предложила, у нее на миг загорелись глаза, она не поверила вообще в то, что слышит и сказала: Ну, мам, как скажете. То есть, она сдержалась, а внутри там была буря", - сказала откровенно Кравец.

Ранее сообщалось, что Маша вместе с подругой приняла участие в новом флешмобе в соцсети под названием "#танцуемчеллендж", призванном развлечь праздную публику, коротающую время в заточении на карантине.

Дочка Кравец предстала в черной футболке, широких штанах и клетчатой рубашке - Маша отожгла с подружкой по полной.

Девочки двигали бедрами, выпячивая то грудь, то "пятую точку".

"Ой девачки, ну это отвал всего 🤤🤤🤤", - подписано видео.

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