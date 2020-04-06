Звезда сериала «Сваты», актриса Анна Кошмал поразила новым романтическим образом

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке Анна стоит в нежном романтическом платье в цветах. Ее волосы развиваются и ложатся на плечи. Девушке сделали нежный мейк, благодаря чему она смотрится фантастически.

Стоит отметить, что Анна немного сменила имидж. В последнее время все ее фотосессии довольно откровенны. Звезда часто не надевает белье под платья, отказывается от яркого макияжа. В этот раз актриса превзошла себя.

Под постом Кошмал призвала своих поклонников делиться любимыми книгами и рассказывать, почему именно эта книга им дорога. Фанаты с удовольствием присоединились к обсуждению книг, но нашлись и те, кто оставил множество комплиментов под постом звезды.

«Такая позитивная, прямо солнечный лучик», «Обожаю тебя», «Очень красивая», «Ты супер», «Милая», «Ты самая крутая на всём свете! Я очень люблю тебя», «Нереальна», «Ты крутая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 25-летняя Кошмал поделилась архивным снимком из своего путешествия в Барселону. На фото девушка позирует в легком белом платье с развивающейся на ветру юбкой. Кошмал опирается на ограждение и задумчиво смотрит вдаль.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал пикантно оголилась и покорила новым образом: девочки-гота больше нет.