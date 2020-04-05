Відома актриса Анна Кошмал, зірка "Сватів", показала фото в Instagram, де вона у ванній

На фото Кошмал позує без одягу та білизни у ванній. В руці вона тримає книгу і прикриває одне око. Кадр був зроблений досить крупно і Ганна прикрила свої головні місця піною. На тлі можна побачити рушник. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жити в розкоші.

«...розгляньте концепцію розкоші, додавши у ваше життя те, що набагато значнішими, ніж просто необхідність. Коли ви відчуваєте, що гідні отримувати всі блага, що Всесвіт вам може запропонувати ваші потреби задовольняються легко і навіть більше, ніж треба. Як тільки ви навчитеся приймати благодать, що була вам послано, ви дасте знак Всесвіту, що заслуговуєте тільки найкращого і готові отримувати його», - написала Анна.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Починаю дотримуватися цієї концепції))дякую на чергове нагадування про всесвіт", "Ти добре зіграла роль Жені Ковальової", "Нарешті нова публікація!Ви дуже гарна! Спасибі вам за ваші прямі ефіри ,вони дуже цікаві", "Допоможіть коту будь ласка якого я знайшла.Я вчуся в школі і немає грошей на корм і лікування", "Ти дуже гарна. Напевно цікава книга??", "Всесвіт - це найбільший джерело достатку, яке рікою ллється до мене", "випливай".

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