Зірка серіалу «Свати» Ганна Кошмал поділилася з шанувальниками чуттєвим фото

25-річна красуня, яка встигла завоювати славу і популярність завдяки своєму акторському таланту, ще радує фанатів і кадрами з фотосесій, демонструючи неймовірне вміння показати себе в найвигіднішому світлі, передає Politeka.

Так, дівчина опублікувала новий знімок, на якому постала в ніжному й одночасно дуже стильному образі.

На ній бежевий корсет, біла сорочка, зав'язана вузлом, один рукав якої приспущений й оголює плече актриси, і білі широкі штани. З аксесуарів на Ганні – лише масивний чорний обруч поверх гладко зачесаного волосся і шийна прикраса.

У коментарях шанувальники висловили захоплення зовнішнім виглядом зірки, залишивши теплі послання:

«Вау, неймовірна! Обожнюю тебе!!!!!», «Красуня😍😍😍😍», «Ваааааай ❤️❤️❤️❤️❤️❤️».

Шлях до слави в Анни почався в 2011 році. 17-річну дівчину, яка навчалася в театральному гуртку «Республіка KIDS», помітили агенти студії «Квартал 95» і запросили пройти кастинг.

Ганна на прослуховуванні навіть не знала, для якого проекту пробується на роль дівчини-гота. І лише після оголошення результатів кастингу, коли їй повідомили, що вона затверджена, Кошмал зрозуміла: буде грати дорослу Женю Ковальову в гумористичному серіалі «Свати».

Як відомо, в цьому фільмі Ганна показала себе як талановита актриса й отримала можливість продемонструвати вокальні дані. На момент початку зйомок дівчина не вміла грати на гітарі, і вже по ходу роботи над проектом володінню музичним інструментом Ганну навчив Федір Добронравов.

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