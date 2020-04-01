25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка стала популярною після участі в серіалі "Свати", зачарувала спокусливими формами

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в легкому платті-сарафані молочно-білого кольору з тонкими бретельками. Хіба що сліпий не помітить неймовірно привабливу зону декольте - до того ж Аня ризикнула і не одягла спідньої білизни.

Кошмал прийняла чуттєву позу заради жаркого знімка, трохи задерши поділ сукні. Актриса замріяно дивилася кудись убік, ледве нахиливши голову вниз. Природний макіяж, тонкі сережки-смужки і розпущене волосся доповнили образ казкової "ельфійки".

За лічені години шанувальники встигли поставити більше 26 000 "сердечок", висловивши щиру любов до Ані в коментарях.

"немає слів від твоєї краси 😍😍🔥"

"🤤Яка гарна💞💞"

"Граціозна 👍"

"Неземна краса😍"

"Промінчик) ви хороша"

Раніше ми повідомляли, Кошмал здивувала дитячим фото, на якому їй всього 5 років. Аня сиділа в широкому кріслі разом зі своїм двоюрідним братом. Діти залізли з ногами і завзято дивилися в об'єктив.

На щоці у актриси "красувалося" велике садно. Аня пояснила в підписі до фото, яким чином воно у неї там виникло: "Привіт з 1999р 👋🏻🕰 Комп'ютерів у нас ще не було, ми з братом лазили по деревах, ганяли на великах, грали в хованки і Козаки-Розбійники🔫, вічно були подряпані й побиті...особливо я😂 #счастливоедетство ✨"

Шанувальники віддалися спогадам слідом за актрисою, погодившись з нею, що нинішнє дитинство зовсім інше, ніж у 90-і.

"Така ж ситуація, мама шукала ввечері мене виключно по деревах і парканах. Садна і синці-це частина життя, бойові нагороди за місце на деревах. Ех, 90-і...😍", - писали в коментарях.

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