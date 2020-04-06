29-летняя украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, обескуражила горячим видом в обтягивающем наряде

Как передает Politeka.net, Регина активно делится кадрами своих "карантинных" будней в микроблоге в Инстаграм. Артистка, будучи женой и молодой мамочкой (Тодоренко в 2018 году связала свою жизнь с российским певцом Владом Топаловым и в этом же году родила первенца), часто дает советы, как не сойти с ума в самоизоляции. 

На этот раз звезда решила привлечь внимание поклонников занятием йогой. Для этого Регина надела лосины и короткий топ, которые выгодно подчеркнули все ее самые будоражащие прелести. 

Девушка становилась в различные позы, выпячивая пятую точку, растягиваясь и удивляя с каждым раскованным движением все больше (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

"Ребята, вы тоже заметили, что в эти дни, когда необходимо оставаться дома, ты постоянно что-то жуешь? И не потому что голоден, а потому что холодильник забит всякими вкусностями. И если раньше меня чаще всего можно было встретить на съемочной площадке, то дома моими любимыми локациями стали – холодильник, плита и обеденный стол. В такой период важно не забывать о спорте, поэтому подготовила для вас несколько асан, которые подойдут и для новичков", - написала певица в соцсети.

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Пользователи бурно отреагировали на пост Тодоренко. Правда, многим не по душе оказалась реклама, за что ее, собственно, и пожурили.

"А есть ещё что-то на рынке, что Регина НЕ рекламировала? 😄"

"Сколько можно рекламировать?"

"О спасибо за рекомендацию, я вот кругами хожу вокруг холодильника. 🤣Это жуть"

"Какими вкусностями?? Деньги на еду ребёнку то уже заканчиваются. Очнитесь, страна на пороге голода, скоро уже элементарно надо будет народу на хлеб и молоко где-то деньги искать🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"

"Такой маршрут -холодильник,плита, обеденный стол сейчас у всех женщин 😉😂😂карантин карантином а кушать хочется всегда 😉 главное не переусердствовать и делать себе разгрузочные дни например 😉"

"Спорт,сейчас во время карантина невероятно важен🔥 Но я уверен что многие люди, огромное большинство просто зальют на этот аспект,и заплывут жиром,и просядут свое здоровье( Алкоголь делает свои дела и вредная еда на заказ.."

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Ребята, вы тоже заметили, что в эти дни, когда необходимо оставаться дома, ты постоянно что-то жуешь? И не потому что голоден, а потому что холодильник забит всякими вкусностями. И если раньше меня чаще всего можно было встретить на съемочной площадке, то дома моими любимыми локациями стали – холодильник, плита и обеденный стол. В такой период важно не забывать о спорте, поэтому подготовила для вас несколько асан, которые подойдут и для новичков. Помните, что сейчас как никогда важно заботиться о своем здоровье и иммунитете! Но неизменным хедлайнером моих тренировок является молочный напиток Immuno Lakto с комплексом пробиотиков и витаминов, который способствует нормальному функционированию иммунной системы и дарит мне силы после занятий спортом! Его можно приобрести в магазинах @pyaterochka_official и @perekrestok А еще и поучаствовать в розыгрыше 250 000 рублей! Для этого после покупки необходимо зарегистрировать карты лояльности на промо-сайте https://immunolakto.ru/ и, таким образом, получить шанс выиграть приз. Укрепляйте иммунитет и не забывайте мыть руки! #immunolakto

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Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

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