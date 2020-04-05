Известная певица Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя после душа в Инстаграм

На фото Джанабаева позирует в халате и полотенце, в которое замотала голову. Можно заметить, что Альбина, скорее всего, без нижнего белья. На фоне ничего не видно, так как кадр был сделан довольно крупно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых обсуждали новый рекламный пост Альбины.

Ранее мы сообщали, что 40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе и бывшая участница группы "ВИА Гра", восхитила сдержанным и одновременно соблазнительным образом.

Альбина решила закинуть "карантинное" и удручающее настроение куда подальше, принарядившись и устроив настоящий праздник себе, как женщине. Певица предстала в коричневых штанах и теплом вязаном свитере такого же оттенка, а также в блестящих балетках с розовым бантом.

Сообщалось, что экс-ВИА Гра - "рыженькая" - Альбина Джанабаева, покрасовалась на камеру в стильном наряде.

«Поделитесь друзья, какую музыку слушаете и есть ли среди вас любители шансона? Какую женскую песню из этого репертуара можете посоветовать, чтоб за душу взяла, и не отпускала...... очень надо», - подписала артистка свой новый пост.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением

А еще Politeka писала, что Джанабаева без белья показала, чем занимается в постели

Также Politeka сообщала, что Альбина Джанабаева показала их с Меладзе очаровательных малышей, сеть шокирована



