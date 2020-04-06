Известный украинский артист Макс Барских порадовал поклонников откровенным снимком

Певец опубликовал эффектный кадр в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото артист позировал в блестящем пиджаке, под которым не было ничего, а также в кожаных брюках.

Певец закинул руки за голову и смотрел в камеру.

При этом фото было сделано возле полицейской машины. Одна из правоохранителей проводила досмотр певца, а второй - навел на Барских пистолет.

"Когда я понял, что в семье что-то не складывается, стал создавать свой мир - уходил в творчество, вкладывал туда все свои эмоции, в том числе негативные. Музыка стала для меня и игрой, и терапией. Из интервью журналу «Жара»", - подписал постановочное фото Макс.

За пять часов пост собрал почти 17 тысяч лайков и много комментариев.

"Сэр,Вы арестованы за похищение миллионов дамских сердец!🔥😁", "Как и для нас теперь твоя музыка ещё какая терапия)😻", "Ох уж эти кубики😍🔥🔥🔥", "Почему я не полицейский! 🔥🔥🤤😜", "Красавчик 👍👍👍🔥🔥🔥👌👌👌", "Счастье, что ты пошел в нужном направлении!!! Ты наш ориентир любви!!!!", "Макс ,спасибо за твою искренность!!!", "Кто как умеет,так и живёт,конечно и ищет свою отдушину и смысл жизни...Хорошо,что в таком позитивном и творческом формате для себя и для нас.Спасибо вам!👍🔥👏", "Макс, ты наше все. Мы тебя обожаем просто😍😍 неземной наш", "Чисто меня задерживают сотрудники полиции за нарушение режима самоизоляции", "Очень нравится твое творчество.но не делай из себя секс символа.второго Киркорова я не переживу.", "Так же стою когда меня досматривает полиция 😏", "Очень большой молодец, что не ушёл не туда👍👍", - написали пользователи сети.

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