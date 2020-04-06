Украинская певица Алина Гросу оригинально поздравила с юбилеем свою подругу Ирину Билык

Как сообщает Politeka, 6 апреля Билык исполняется ровно 50 лет. В честь этого Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент клипа на песню "Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.". Чтобы посмотреть видео - скрольте вниз.

Эту композицию Ирина Билык начала петь в 90-х годах. Сейчас же, в 2020-м, Алина Гросу дала ей новое звучание. Вдобавок, она сняла собственный клип, в котором сменила несколько завораживающих нарядов.

"Я думаю, многие захотят знать, почему я выбрала песню # наркотики, чтобы дать ей вторую жизнь. Ира всегда пишет нереальные песни о любви, но на этот раз хотелось остановиться на остро-социальной теме-проблеме, не потеряла свою актуальность с 1997 (когда была написана эта песня) до сегодняшнего дня. Ира очень глубокий человек и я очень хотела, чтобы еще больше людей об этом узнали и задумалися🙌🏼", - объяснила свой выбор певица.

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В клипе Алина Гросу примерила два образа. Для одного из них артистка надела закрытое белое платье с кружевами, а для другого: кожанные плащ и юбку, короткий топ оголил ее живот. В конце она драматично падает на пол, изображая жуткие последствия наркомании.

Интернет-пользователи разделились во мнениях. Многим реинкарнация хита Ирины Билык понравилась, а другие считают клип худшей работой Гросу:

"крутое исполнение и украинский звучит офигенно в таком звучании!!!Алиночка, молодчина!!!❤😍👏👏👏👍"; "Очень интересная работа!!!мне зашла!!!что то новое у тебя!!!"; " Только не это, ради бога. Все треки отличные, но этот подвёл"; " Крутая песня, клип так завораживает".

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Дорога моя @bilyk_iryna !!! Я від усієї душі вітаю тебе з днем народження❤️Хочу подякувати, що ти у нас є !!! Така одна, неперевершена, неймовірна, яскрава, завжди перша, завжди улюблена, завжди багатогранна, гарна, талановита, надихаюча та незрівнянна!!! Саме ти подарувала меня мій щасливий квиток у світ шоубізу, ти подарувала мені найгарніші пісні українською мовою - «Бджілку», «Рушничок» і т.д., ти подарувала мені віру в себе та мою улюблену справу і стала для мене величезним прикладом в житті❤️ Я хочу побажати тобі справжнього жіночого щастя, зустрічати надалі в житті тільки таких прекрасних людей, як ти, ти заслуговуєш найкращого!!! Хай кожна мить надихає тебе на нові прориви, пісні й перемоги, хай посмішка не сходить з твого обличчя і хай кожна твоя мрія стане реальністю. Шалено люблю❤️❤️❤️ P.s. Я думаю, багато людей захочуть знати, чому саме я обрала пісню #наркотики, щоб дати їй друге життя. Іра завжди пише нереальні пісні про кохання, але цього разу хотілось зупинитися на гостро-соціальній темі-проблемі, яка не загубила свою актуальність з 1997р (коли була написана ця пісня) до сьогоднішнього дня. Іра дуже глибока людина і я дуже хотіла, щоб ще більше людей про це дізналися й задумалися🙌🏼 Ви можете перейти на повне відео у шапці профілю ⬆️ Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.

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Ранее Алина Гросу объявила, что беременна. Она опубликовала в соцсети видео с позитивным тестом и написала: "Мы сами в шоке🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))". 

Напомним, Гросу ошарашила новым образом на кухне, пикантные кадры: "Такая аппетитная".

А еще Politeka писала, что Гросу кардинально сменила имидж, кадры облетели сеть: "Куда дела Пчелку?".

Также Politeka сообщала, что Гросу ошарашила новыми экспериментами с внешностью, кадры облетели сеть