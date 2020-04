View this post on Instagram

Дорога моя @bilyk_iryna !!! Я від усієї душі вітаю тебе з днем народження❤️Хочу подякувати, що ти у нас є !!! Така одна, неперевершена, неймовірна, яскрава, завжди перша, завжди улюблена, завжди багатогранна, гарна, талановита, надихаюча та незрівнянна!!! Саме ти подарувала меня мій щасливий квиток у світ шоубізу, ти подарувала мені найгарніші пісні українською мовою - «Бджілку», «Рушничок» і т.д., ти подарувала мені віру в себе та мою улюблену справу і стала для мене величезним прикладом в житті❤️ Я хочу побажати тобі справжнього жіночого щастя, зустрічати надалі в житті тільки таких прекрасних людей, як ти, ти заслуговуєш найкращого!!! Хай кожна мить надихає тебе на нові прориви, пісні й перемоги, хай посмішка не сходить з твого обличчя і хай кожна твоя мрія стане реальністю. Шалено люблю❤️❤️❤️ P.s. Я думаю, багато людей захочуть знати, чому саме я обрала пісню #наркотики, щоб дати їй друге життя. Іра завжди пише нереальні пісні про кохання, але цього разу хотілось зупинитися на гостро-соціальній темі-проблемі, яка не загубила свою актуальність з 1997р (коли була написана ця пісня) до сьогоднішнього дня. Іра дуже глибока людина і я дуже хотіла, щоб ще більше людей про це дізналися й задумалися🙌🏼 Ви можете перейти на повне відео у шапці профілю ⬆️ Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.