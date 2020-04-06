Украинская певица Алина Гросу оригинально поздравила с юбилеем свою подругу Ирину Билык
Как сообщает Politeka, 6 апреля Билык исполняется ровно 50 лет. В честь этого Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент клипа на песню "Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.". Чтобы посмотреть видео - скрольте вниз.
Эту композицию Ирина Билык начала петь в 90-х годах. Сейчас же, в 2020-м, Алина Гросу дала ей новое звучание. Вдобавок, она сняла собственный клип, в котором сменила несколько завораживающих нарядов.
"Я думаю, многие захотят знать, почему я выбрала песню # наркотики, чтобы дать ей вторую жизнь. Ира всегда пишет нереальные песни о любви, но на этот раз хотелось остановиться на остро-социальной теме-проблеме, не потеряла свою актуальность с 1997 (когда была написана эта песня) до сегодняшнего дня. Ира очень глубокий человек и я очень хотела, чтобы еще больше людей об этом узнали и задумалися🙌🏼", - объяснила свой выбор певица.
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В клипе Алина Гросу примерила два образа. Для одного из них артистка надела закрытое белое платье с кружевами, а для другого: кожанные плащ и юбку, короткий топ оголил ее живот. В конце она драматично падает на пол, изображая жуткие последствия наркомании.
Интернет-пользователи разделились во мнениях. Многим реинкарнация хита Ирины Билык понравилась, а другие считают клип худшей работой Гросу:
"крутое исполнение и украинский звучит офигенно в таком звучании!!!Алиночка, молодчина!!!❤😍👏👏👏👍"; "Очень интересная работа!!!мне зашла!!!что то новое у тебя!!!"; " Только не это, ради бога. Все треки отличные, но этот подвёл"; " Крутая песня, клип так завораживает".
Ранее Алина Гросу объявила, что беременна. Она опубликовала в соцсети видео с позитивным тестом и написала: "Мы сами в шоке🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))".
Напомним, Гросу ошарашила новым образом на кухне, пикантные кадры: "Такая аппетитная".
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