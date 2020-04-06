Українська співачка Аліна Гросу оригінально привітала з ювілеєм свою подругу Ірину Білик

Як повідомляє Politeka, 6 квітня Білик виповнюється рівно 50 років. В честь цього Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці в Instagram фрагмент кліпу на пісню "Н.А.Р.К.О.Т.И.К.И.". Щоб подивитися відео - скрольте вниз.

Цю композицію Ірина Білик почала співати в 90-х роках. Зараз же, в 2020-му, Аліна Гросу дала їй нове звучання. До того ж, вона зняла власний кліп, в якому змінила декілька чарівних нарядів.

"Я думаю, багато хто захоче знати, чому я вибрала пісню #наркотики, щоб дати їй друге життя. Іра завжди пише нереальні пісні про кохання, але на цей раз хотілося зупинитися на гостро-соціальної теми-проблеми, що не втратила свою актуальність з 1997 року (коли була написана ця пісня) до сьогоднішнього дня. Іра дуже глибока людина і я дуже хотіла, щоб ще більше людей про це дізналися і задумалися🙌🏼", - пояснила свій вибір співачка.

У кліпі Аліна Гросу приміряла два способу. Для одного з них артистка наділу закрите біле плаття з мереживом, а для іншого: шкіряні плащ і спідницю, короткий топ оголив її живіт. В кінці вона драматично падає на підлогу, зображуючи страшні наслідки наркоманії.

Інтернет-користувачі розділилися в думках. Багатьом реінкарнація хіта Ірини Білик сподобалася, а інші вважають кліп найгіршою роботою Гросу:

"Круте виконання і українська звучить офігенно в такому звучанні!!!Аліночка, молодчина!!!❤😍👏👏👏👍"; "Дуже цікава робота!!!мені зайшла!!!щось нове в тебе!!!"; "Тільки не це, заради бога. Всі треки відмінні, але цей підвів"; "Крута пісня, кліп так зачаровує".

Раніше Аліна Гросу оголосила, що вагітна. Вона опублікувала у соцмережі відео з позитивним тестом і написала: "Ми самі в шоці🥳😍 Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))".

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