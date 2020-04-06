Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2019», опубликовала яркое фото с отдыха

Звезда в идельно белом спортивном костюме ошеломила роскошной фигуре, сообщает Politeka.net.

На фото модель позировала в топе, который не только обтянул грудь, но и позволил полюбоваться кубиками пресса. Тонкая талия также достойна восхищения.

Кроме того, на звезде были леггинсы, которые облегали накаченные ножки и упругие ягодицы.

Образ знаменитости завершали аксессуары.

Маргарита распустила волосы, и подняла голову к небу. Ее лучезарная улыбка, казалось, озаряет все вокруг.

В посте Паша с надеждой сообщает, что скоро закончится карантин.

"Я уверенна,что многие научаться ценить каждый день, час, минуту (секунду) своей жизни, научатся жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом ), не откладывать в долгий ящик, то, что можно сделать сейчас...", - написала Паша.

По мнению модели, человечеству дали время на «переосознание».

"Берегите себя ❤️и старайтесь во всем видеть хотя бы маленькую долю счастья ,радости ...😉 Я уверенна мы со всем справимся 🙏🏻❤️", - написала Паша.

За 10 минут пост собрал почти 200 лайков и много комментариев.

"Сильные, оптимистичные прогнозы от сильной, неотразимой ❤️❤️❤️", "Я восхищаюсь твоей фигурой,просто идеал! Когда уже поделишься с нами программой тренировок?🔥❤️", "Ох, ты великолепна😍😇💙", - написали пользователи сети.

Напомним, Маргарита Паша позировала в машине в расстегнутой курточке и топе с вырезом, выставив напоказ роскошное тело. На глазах у Паши очки, которые она снимает и дарит поклонникам воздушный поцелуй.

«На пробежку. Завтра уже не побегаем», - коротко говорится в сообщении.

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