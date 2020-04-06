Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте огорчила поклонников

Певица показала семейное фото на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

5 апреля, в честь католического Вербного воскресенья, Кристина решила поделиться в Instagram праздничным фото с Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Отметим, что Кристина всегда поздравляет своих подписчиков с главными католическими торжествами.

«Сегодня католическое Вербное воскресенье🙏. Пусть все семьи будут счастливы и здоровы! Мы всем шлем нашу любовь💓», — написала звезда.

Как известно, Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова в 2005 году. Ихняя дочь Клавдия появилась на свет в 2012 году.

Кроме того, певица вырастила двух сыновей от союзов с певцом Владимиром Пресняковым-младшим (Никита Пресняков) и бизнесменом Русланом Байсаровым (Дени Байсаров).

При этом интересно отметить, что старший сын Орбакайте, Никита Пресняков, крещен в Православии. Средний, Дени Байсаров, принял Ислам. А дочь Клавдия, как и сама Кристина, - католичка.

Отметим, вид Орбакайте на свежем фото опечалил поклонников. Многие обратили внимание на ее грустные глаза. Также пользователям сети показалось, что певица выглядит уставшей. На основании этого были сделаны выводы о проблемах в семье. В сети даже высказали предположение, что Орбакайте в скором времени ждет развод.

"Скоро узнаем про развод", - пишут в сети.

Хотя дочь Пучаевой может быть расстроена и по другому поводу. Ведь из-за карантина ей пришлось отменить все концерты, а она только собиралась вернуться на сцену после травмы.

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