50-летний российкий бодибилдер и танцор Тарзан удивил шикарным номером со своей 46-летней женой, певицей Наташей Королевой

Как передает Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя артиста) опубликовал новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором запечатлен один из его трюков во время юбилейного шоу (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Тарзан вышел на сцену в весьма соблазнительном образе, в одних трусах. Красавчик любит эпатировать публику, выставляя на показ роскошное накачанное тело. При этом невозможно было не заметить, каким влюбленным взглядом он смотрит на свою жену, встречавшую его на сцене.

Танцор с легкостью "взлетел" под куполом концертного зала - его физической подготовке, учитывая возраст, можно только позавидовать. Порхающего Тарзана и Наташу, оставшуюся на сцене "связывала" длинная ткань. В конце номера юбиляр страстно прижал к себе жену и поцеловал.

Грандиозное шоу никого не могло оставить равнодушным. Поклонники за полчаса успели почти 6 000 раз оценить ролик, поставив "сердечки".

"Вы находитесь сейчас в самом лучшем возрасте с Наташей. Шикарная пара!👏"

"Ох ты. А как Сергей смотрит на Наташу. Думаю, стоит молодому поколению учиться👍🔥"

"Боже как все 😍 красиво"

"Аполлон"

"Круто Воооооще!!!🔥🔥"

"Это было красиво и очень сек*ально!)) 😍"

Ранее мы сообщали, Тарзан окончательно лишился стыда и опубликовал фото, на котором предстал полностью обнаженным. Видимо, артисту очень скучно на карантине, что он решил таким образом развлечь себя и своих поклонников. Глушко повернулся к объективу спиной, засветив аппетитные "булочки".

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать: "Серег, ты что...".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа: «Королевой все завидуют».