70-летняя российская певица Алла Пугачева и ее 43-летний супруг, юморист Максим Галкин не жалеют ни времени, ни денег на обучение своих маленьких детей

Как передает Politeka.net, Алла Борисовна опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала онлайн-занятие Гарри по изучению французского языка. Мальчик расположился в спальне, за детским столиком, с планшетом в руках (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Примадонна успела заснять фрагмент его урока и отправилась в ванную комнату, где в это время на цыпочках ходила Лиза (сестра-двойняшка Гарри). Видно, что девочка старается ступать как можно тише, чтобы не мешать брату. Гордая мать похвалила ее за примерное поведение.

Примечательно, что Пугачева с телефоном в руках сама засветилась на видео, "поймав" свое отражение в зеркале в ванной комнате.

"Не теряем времени зря в заточении", - подписала видео певица.

Многочисленные фанаты кинулись обсуждать пост артистки, успев за час поставить более 110 000 "лайков".

"Да у вас то какое заточение ?гектары земли вокруг замка ходить не переходить тропами не изведанными !😂"

"Это так мило! Вот пример супер семьи! 💞🔥"

"Дождались! Аллочка мы очень соскучились. Детки Чудо! Гаррик занимается❤️,а Лизонька умничка ходит на цыпочках. Кто бы сомневался. У Вас детки воспитанны по всем правилам! С такой Супер мамочкой!"

"Они хоть отдыхают у вас? постоянно чем то заняты!"

"Боже как же мы соскучились Аллла Борисовна ❤️😍😘молюсь чтобы у вас всех все было хорошо ❤️"

Ранее мы сообщали, Галкин поделился в Инстаграм видео с Лизой: малышка обустроила "халабуду" и запретила кому бы то ни было входить, даже отцу, ведь карантин. Когда все же Галкин приблизился с камерой, девочка забавно ответила, что "папарациям нет входов".

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает