Надя Дорофєєва засвітила ідеальну фігуру під час шалених танців вдома

Популярна українська співачка не сумує на карантині і продовжує радувати своїх шанувальників яскравими фото і відео. Як повідомляє Politeka, цього разу зірка вирішила продемонструвати свій танцювальний талант у новому ролику на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах Дорофєєва підкорює глядачів спокусливими і одночасно кумедними рухами. Привертає до себе увагу і її вбрання. Надя танцює в стильному спортивному костюмі з короткими шортиками і укороченою кофтою, яка під час танців задирається ще сильніше вгору і демонструє інший спортивний топ під нею.

Не дивно, що шанувальники знаменитості не змогли стримати свої захоплення від побаченого.

«Така красива», «Ти як завжди крута і дуже красива», «Кайфую від твоїх рухів», «мамина Красуня», «Богиня», «Як завжди чарівна», «Афигеть у тебе така пластика», «Який зайчик», «Твої танці я готова дивитися вічно», «Не описати словами, як ми тебе обожнюємо», «Кому-то пора вже дорослішати і аудиторія по серйозніше буде», «Балдію не стільки від танцю, скільки від того, що треба робити певні рухи в потрібний момент. Адже це все запам'ятати треба», - пишуть люди.

Нагадаємо, Дантес показав інтимні ігри і змусив Дорофєєву червоніти.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва після спілкування з Брежнєвою розбурхала неземним чином.

Також Politeka писала, що Дорофєєва з мішком сміття в руках прогулялася по вулиці в екстра-міні: "Сходить з розуму на карантині".