Популярна співачка Надія Дорофєєва поділилася з шанувальниками секретами модного мейку

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Як відомо, на вихідних Дорофєєва провела батл з макіяжу з Вірою Брежнєвою. Дівчата вийшли у прямий ефір в Instagram, кожна з них робила макіяж.

Після ефіру Надя опублікувала селфі з макіяжем, який зробила вона. На повіки вона нанесла помаранчеві тіні, а під оком поставила маленькі чорні точки.

«Ну що ж, робочий тиждень почався. Вчора ми з Вірою Брежнєвою фарбувалися в прямому ефірі. А ще завтра вийде новий випуск DODO VLOG, дуууже класний. Всіх цілую і обов'язково будьте здорові», - написала Надя.

За чотири години пост Дорофєєвою зібрав більше 128 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від нового образу співачки.

«Офігенна», «Яка гарна», «Аааааа красуня. А ще завтра новий влог, як же я чекаю», «Ти найкраща», «Губки ангела красиві мені подобаються», «Надя ми так раді, що під час карантину ти і в прямих ефірах, і влоги випускаєш. Як на мене це найкращий карантин», «Губки, шо треба», «Милашка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва взяла участь в стильній фотосесії зі своїм колегою по групі Позитивом. Надя постала у витонченому бірюзовому вбранні, а Позитив був у костюмі.

Нагадаємо, що Дорофєєва показала, чим займається з Дантесом на підлозі: "З ранку... хороше тренування!".

Як повідомляла Politeka, Дантес натягнув сукню і підбори, приголомшивши видом перед Дорофєєвою, кадри: "Божевільні".

Також Politeka писала, що Дорофєєва з мішком сміття в руках прогулялася по вулиці в екстра-міні: "Сходить з розуму на карантині".