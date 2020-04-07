Российская актриса Людмила Артемьева продолжает поддерживать связь со своими поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, звезда сериала "Сваты" опубликовала в своем личном Instagram новое фото.

На опубликованном снимке Людмила Артемьева предстала перед поклонниками в "изможденном" виде.

"В одной умной книжке я прочитала, что страх – это отсутствие информации. Вот так, просто и емко. Мы же рождаемся свободными. Дети это нам ярко демонстрируют. Потом уже жизнь загоняет нас в какие-то рамки", - подписала российская актриса фото в Instagram.

Но фанатов не смутил внешний вид звезды. Наоборот, поклонники оставили множество лестных комментариев о том, что Людмила Артемьева прекрасно выглядит для своего возраста.

"Просто замечательная женщина", "Обожаю Вас. Вы символизируете настоящую Женщину. Ваш юмор, легкое гримасничество придает пикантность вашему образу", "Как вам удаётся всегда выглядеть отлично?", "Вы знаете, я с Вами согласна, есть такое, но борюсь, понимаю возраст, но если надо , даю отпор, хотя вроде всё терпимо!!", "Какая красивая!", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Людмила Артемьева выдала правду о героине и показала себя в жизни. В частности, артистка поделилась новыми фото в своем микроблоге в Инстаграм.

"Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе!", - написала она.

Поклонники полностью согласились со словами своего кумира и в очередной раз принялись восторгаться актерским талантом Артемьевой. Некоторых ее пост обнадежил, что, возможно, актриса вернется к сериал.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.