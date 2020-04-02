Російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Кварталу 95", показала, як розважається на карантині

Зірка опублікувала знімок в Instagram, яке зробила поруч з дзеркалом, пише Рoliteka.net.

На фото артистка позує в шовковій майці з мереживом і в оксамитових кюлотах. Пояс штанів підкреслив тонку талію знаменитості. Також вони виділили пишні стегна красуні.

Світлана підняла ніжку і розпустила волосся. В руках актриса тримала шарф, який кріпився до шиї м'якої іграшки - головного персонажа мультфільму "Рожева пантера".

"З тваринами ще не заборонили гуляти, правда..?", - поцікавилася Ходченкова у підписників.

Варто відзначити, що зараз у багатьох країнах введений карантин і жорсткі заходи, спрямовані на самоізоляцію. Раніше в Росії, де живе Світлана, було дозволено виходити на вулицю в крайніх випадках, в тому числі для вигулу собак. Мабуть, саме цю тему зірка торкнулася у своєму пості.

Всього за 10 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"Махнемося будинками?😂😂😂можеш мене вигулювати , до їжі не вибагливий привчений до туалету", "твоя тварина досить дивного кольору...😷🧐😂", "Теж піду вигуляю свого😂", "А коли вивели рожеву пантеру?", "Вікна бомба👏", "З таким можна і вдома погуляти", "Це бідна тварина вже нудить від всього, що відбувається ", "Правда 🤣", "Світлана, а де можна купити таку pink panter? 🙏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова позувала на підвіконні, дивлячись у вікно. З одягу на актрисі була лише вільна біла сорочка.

Одну оголену ногу зірка витягнула вперед, а іншу обхопила руками. Волосся обрамляють обличчя актриси стильними великими хвилями.

Нагадаємо, роздягнена зірка фільмів "Квартал 95" влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені: "Нічого собі!".

Як повідомляла Politeka, зірка фільмів «Квартал 95» забула про сором і показала ідеальне тіло з усіх ракурсів.

Також Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" ледве уместила вражаючі форми в тісне вбрання.