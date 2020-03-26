Російська актриса Світлана Ходченкова, яка раніше неодноразово знімалася у фільмах виробництва "Кварталу 95", показала кадри з колегою

Архівні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. На кадрах Ходченкова постала зі своїми колегами по виставі. На одному фото вона ніжно обіймається з колегою, лежачи в ліжку, на другому – б'ється. Ще на одному знімку Ходченкова зображена у вельми відвертий момент. Вона лежить на ліжку, розсунувши ноги перед партнером по виставі. Мабуть, це частина постільної сцени.

«Сьогодні виповнюється 6 років нашому спектаклю «Історія кохання. Комедія помилок», - написала Ходченкова, яка, по всій видимості, грає у виставі головну роль.

Шанувальники залишилися в захваті від знімків. За годину під постом залишили понад 8,2 тисяч лайків.

«Які гарні наповнені щастям очі», «Крута вистава», «Ти і Олександр дуже органічно і гармонійно в ній виглядаєте)», «Хто? Це, богиня!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що довгонога Світлана Ходченкова поділилася знімком, на якому вона лежить на ліжку, задерши свої стрункі ніжки вгору. Білява красуня позувала в модному короткому платтячку блакитного кольору і масивних черевиках. Актриса грайливо дивиться в об'єктив камери і посміхається.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова вигнулась в жаркій позі і засвітила груди: "Так виглядає досконалість".

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