Російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, зняв зворушливе відео з їх шестирічною донькою Лізою

Як передає Politeka.net, комік опублікував відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав, яку дивну гру затіяла його дочка на карантині (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Дівчинка побудувала "халабуду" з іграшок і дитячої драбинки, залізла всередину і сховалася за саморобними фіранками. При вході в цю фортецю висить дзвіночок і оголошення "потягни за мотузку".

Коли до "куреня" підійшов Галкін з камерою, дівчинка відсунула фіранку і потішила смішною відповіддю, не пустивши тата за поріг.

"Карантин. Немає входóв нікóму! 😷", - підписав гуморист відео.

Кумедна малеча умилила не тільки свого тата, але і натовпи шанувальників зоряної сімейки. Всього лише за годину пост зібрав більше 600 000 "сердечок".

"Немає входів папарацієв😂"

"Папараціям немає входів 🙈"

"Класна дівчинка Ліза!👍 стільки в ній привабливості👏"

"Правильно, папараціям нічого порушувати особистий простір 😂"

"Лізонька чудова😍"

"Лялечка ❤️"

"Яка лапочка! 😂🔥"

Раніше ми повідомляли, Галкін засняв його з Пугачовою дітей, двійнят Лізу та Гаррі, в момент проведення "обряду вигнання вірусу". Напівтемрява додала процесу містики.

Спочатку малюки випили "чарівну воду з кухля, а потім почали кружляти навколо "алтаря", примовляючи "раз, два три - вірус іди!"

"Правильно, так його.😊"; "Які ж вони класні💚 напевно це найщасливіші діти)"; "А можна докладну інструкцію?😂"; "Будемо практикувати!!! 🔥"; "Можна обряд такий додому замовити?))). Саме в даному виконанні🤗🤗🤗. Відразу видно - Майстри своєї справи ☝️.👻", - писали в коментарях.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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