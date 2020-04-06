70-річна російська співачка Алла Пугачова та її 43-річний чоловік, гуморист Максим Галкін не шкодують ні часу, ні грошей на навчання своїх маленьких дітей

Як передає Politeka.net, Алла Борисівна опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала онлайн-заняття Гаррі з вивчення французької мови. Хлопчик розташувався в спальні, за дитячим столиком, з планшетом в руках (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Примадонна встигла зняти фрагмент його уроку і відправилася у ванну кімнату, де в цей час навшпиньках ходила Ліза (сестра-близнючка Гаррі). Видно, що дівчинка намагається ступати як можна тихіше, щоб не заважати братові. Горда мати похвалила її за зразкову поведінку.

Примітно, що Пугачова з телефоном в руках сама засвітилася на відео, "піймавши" своє відображення в дзеркалі у ванній кімнаті.

"Не втрачаємо часу дарма в ув'язненні", - підписала відео співачка.

Численні фанати кинулися обговорювати пост артистки, встигнувши за годину поставити понад 110 000 "лайків".

"Так у вас то яке ув'язнення ?гектари землі навколо замку ходити не переходити стежками не звіданими !😂"

"Це так мило! Ось приклад супер сім'ї! 💞🔥"

"Дочекалися! Аллочка ми дуже скучили. Дітки Диво! Гаррік займається❤️,а Лізонька розумничка ходить навшпиньки. Хто б сумнівався. У Вас дітки виховані за всіма правилами! З такою Супер матусею!"

"Вони хоч відпочивають у вас? постійно чимось зайняті!"

"Боже, як же ми скучили Аллла Борисівна ❤️😍😘молюся щоб у вас всіх все було добре ❤️"

Раніше ми повідомляли, Галкін поділився в Instagram відео з Лізою: дівчинка облаштувала "халабуду" і заборонила кому б то не було входити, навіть батькові, адже карантин. Коли все ж Галкін наблизився з камерою, вона забавно відповіла, що "папараціям немає входів".

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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