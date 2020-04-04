Вийшло дуже смішно і актуально!

Відома російська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва вирішила в період карантину повправлятися в умінні писати вірші

А компанію дівчині склав знаменитий шоумен і чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін, передає Politeka.

Правда, поетичний батл був проведений за всіма правилами карантину, тобто через відеозв'язок. Щоб подивитися запис, доскролльте сторінку вниз.

Настя розповіла вірш про туалетний папір. Наводимо його повний варіант:

«Я бумаженька туалетная, хоть двухслойная, хоть трехслойная,

Твоей ж*пки мечта заветная, без меня твоя жизнь неспокойная.

Поняла ты это не сразу, ведь годами я так страдала:

Ты ходила когда по магазу, на меня свой взор не кидала.

И пылились мы мирно с братишками, с полотенчиками бумажными,

Нас не баловали излишками, не считал нас народ важными.

И всегды была одна функция: ж*пу вытерли и утопили,

А теперь я почти Конституция, все соцсети мною завалили.

Собираю я тысячи лайков, футболисты меня пинают,

Я желаннее новых найков, на ковре со мной дети играют...».

Галкін залишився в захваті від вірша Насті і підкреслив, що його стиль трохи відрізняється. У своєму творі він пофілософствував на тему, як би поводилися на карантині великі поети і мислителі минулих століть.

« Рулон и гречку я купил, но ничего не сочинил»… – каже Максим у відповідь на вірш Ивлеевой, а підсумовує свій твір ось такими словами:

«Ведь получилось у Шекспира на карантине выдать «Лира»,

И в изоляции Ньютон писал всемирный свой закон.

Мой вывод свеж и необычен: не обмельчал наш человек:

К удобствам человек привычен, всему виною – этот век.

В просторах наших интернета если бы мог Шекспир гулять,

Себя по**нушкой забавлять, не написал бы он «Макбета».

Если бы Байрон с Мэри Шелли все время в соцсетях сидели,

И если бы не свой закон, а Netflix бы открыл Ньютон,

И если бы поэт Петрарка сражался в танчики бы жарко,

Они бы так же, как и я, не написали них***».

Обережно: на відео присутня ненормативна лексика!

В коментарях одні користувачі підтримали Настю, інші – Галкіна, але була й третя категорія, впевнена в тому, що обидва вірші просто в точку!

«Між вами тане лід, а Пугачева бути разом не дає. Хоч у прямій лінії зависнути удвох, поки Елджей записує альбом»,«Настя 👍👍👍👍👍», «насправді, обидва вірша ох***нні, але Настюшка виграла цю картку», «Макс просто розбив віршем паупау!!!!!», «Бомба!», «У Максима був шедевр. Але, Настя, ти теж божественна. Мій голос за Макса», «Ору😂😂😂😂», – пишуть під відео.

Нагадаємо, карантин довів до відчаю онука Пугачової.

Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним вибралися на прогулянку під час карантину.

Також Politeka писала, що чоловік Пугачової Максим Галкін похвалився архівним відео з дітьми: "Лізу взагалі не впізнати".