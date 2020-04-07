Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, заснял на видео необычные развлечения с молодой коллегой Настей Ивлеевой
Известная ведущая шоу о путешествиях «Орел и Решка» Анастасия Ивлеева показала, как проводит время с известным юмористом Максимом Галкиным. В социальной сети Инстаграм звезды не только обсудили ситуацию с изоляцией и свою роботу, но еще и выпили водки, зачитали стихи и даже удивили своими дерзкими комментариями, передает Politeka.
Так, артисты провели совместную трансляцию в Instagram, во время которой подурачились перед аудиторией, выпив алкоголя, а также резко высказались против ситуации с изоляцией (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам Анастасии, она не может высказаться в полной мере по поводу происходящего, ведь «в стране за любое слово могут наказать, хотя иногда очень хочется что-нибудь сказать эдакое».
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При этом Галкин поддержал звезду, отметив, что сам не может выразить свое мнение по этой же причине, так как ему бы хотелось.
"Государство сказало о том, что у нас у всех каникулы, но работодатели сохраняют зарплату своим сотрудникам. Вопрос: откуда брать работодателям денежные средства, чтобы сохранить зарплату работникам? На самом деле логика просто отсутствует", - отметила Настя.
"Меня вот удивил крестный ход, на котором было достаточно много народу для борьбы с вирусом", – в свою очередь не без иронии отметил Максим Галкин.
Отметим, что в это же время Алла Борисовна находится в изоляции с детками, активно работает над их образованием и, несмотря на заточение дома, даже записывает с ними песни и клипы.
Так, ранее звезда опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала онлайн-занятие Гарри по изучению французского языка. Мальчик расположился в спальне, за детским столиком, с планшетом в руках.
Примадонна успела заснять фрагмент его урока и отправилась в ванную комнату, где в это время на цыпочках ходила Лиза (сестра-двойняшка Гарри). Видно, что девочка старается ступать как можно тише, чтобы не мешать брату. Гордая мать похвалила ее за примерное поведение.
Примечательно, что Пугачева с телефоном в руках сама засветилась на видео, "поймав" свое отражение в зеркале в ванной комнате.
"Не теряем времени зря в заточении", - подписала видео певица.
Напомним, карантин довел до отчаяния внука Пугачевой.
Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным выбрались на прогулку во время карантина.
Также Politeka писала, что муж Пугачевой Максим Галкин похвастался архивным видео с детьми