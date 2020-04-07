Совсем не его путь

Российская певица Наташа Королева похвасталась новым клипом своего сына Архипа, но поклонники звезды дебют не оценили

Анонс песни она опубликовала на своей странице в Инстаграм, чтобы поддержать сына, передает Politeka.net. Под постом звезды началась настоящая травля 18-летнего Архипа Глушко.

Релиз песни «Бутылка вина» состоялся на днях. На видео Архип в медицинской маске и халате поет песню об алкоголе и отношениях.

За три дня релиз на странице у Королевой посмотрели почти 47 тысяч раз. Он вызвал шквал негодования в сети, хейтеры буквально забросали парня негативными комментариями.

«Певец погорелого театра...папаша яйцами тряс на сцене до 50, типа артист. А сынок типа певец.. Как денег то на халяву хочется», «Дерьмовая песня, уж извините! Такие из каждого "утюга" несутся. Даже не скажешь, кто поет. Запуталась в бездарях!», «Какой там голос? Компьютерный голос», «Жуть», «Не нравится песня какая то дурацкая», «Куда вы прете это дитя? На какую сцену? Дайте ему нормальное образование? Куда бабка смотрит?», - пишут пользователи сети.

В сети также забили тревогу, призвав парня искать свой путь и спасаться от влияния звездных родителей, не стараться походить на них.

«Бедный пацан! Формируется под влиянием родителей (каждый из них хорош в своём деле) но то, что они делают из сына коктейль из себя - получается жуть жуткая!», - отмечают люди.

Напомним, что врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: что известно в данную минуту, фото.

Как сообщала Politeka, мокрая Наташа Королева дико оконфузилась у раковины, видео взорвало сеть: "А вот и неправильно!".

Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой сразил видом на съемках нового клипа: "Дерзости Тарзана не хватает".