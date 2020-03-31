Відома українська співачка Наташа Корольова показала в Instagram фото застілля і нарвалася на критику

На кадрі Королева позує з іншими людьми десь у ресторані. В центрі фото сидить її зоряний сусід Володимир Винокур, у якого, як виявилося, свято. Серед гостей була і мати Наталі - Людмила Поривай. На фото можна побачити стіл з їжею, а на тлі цегляну стіну, на якій висять картини. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"володимир Натанович @vladimir_vinokur Наш улюблений сусід !!! З Днем Народження !!! #винокур #дата_народження #сусіди", - написала Наталя.

Через деякий час вона додала: "P. S. Для передплатників, кому треба все розжовувати , це фото було зроблено рік тому !!! А сьогодні сидять всі будинки і випивають за Здоров'я іменинника в онлайні !!!".

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і почали активно коментувати публікацію:

"Вам ще Лещенко не вистачає...вибачте за сарказм...", "А як же коронавірус? Самоізоляція? Залишайтеся вдома?", "Навіщо ви по сусідах шастаете??", "Нові претенденти в Коммунарку. Бенкет під час чуми", "Ось це соціальна відповідальність ! Ще й фото гордо постити!", "Вас ,що не стосується карантин, чи що?Зірки *** твою...", "Знову шоу бізнес наш кучкуються? А потім побіжать тести здавати".

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