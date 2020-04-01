46-річна російська співачка Наташа Корольова здивувала публіку участю у челенджі, де треба мити руки і при цьому співати

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в жовтій куртці і з дитячою зачіскою з двома гульками поруч з раковиною. Наташа "розрекламувала" новий челлендж, пов'язаний з карантином, і почала мити руки, наспівуючи старий хіт "Жовті тюльпани - вісники розлуки" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка пояснила свої дії у підписі до відео: "@koroleva__star приєднується до челленджу #МОЙиПОЙ 🧼💕 Вірусу бій — руки мій! І співай! )) Частіше і ретельніше! Медики всієї планети підтверджують, що багаторазове і старанне умивання рук — знижує ризики захворювання. А спів — підвищує настрій! Всім здоров'я і оптимізму!"

Уважні користувачі помітили, що Корольова неправильно миє руки і тут же рознесли її відео в пух і прах.

"Як була Дура ,так і Залишилася ,тільки з чистими руками !🤗"

"А от і неправильно!! Техніка миття рук неправильна!!"

"усі на світі помили руки і знають як це робити 💁‍♂️"

"Так Наташа неправильно миєш руки"

"Люди а ви що рекламу миття рук робите? Начебто руки миють всі і завжди!!!"

"Західні зірки впустили челлендж - допоможи ближньому, а наші зірки крім як мий і співай ні хріна...😂😂😂 Давайте ще запустіть .Ри і орі!? Як на мене так як раз для наших "зазвєздівшихся"

Раніше ми повідомляли, на Корольову і її мати Людмилу Поривай накинулися за застілля в гостях у розпал епідемії. Артистка поділилася фото в Інстаграм. В центрі сидить її зоряний сусід Володимир Винокур, у якого, як виявилося, день народження, що і стало приводом для свята.

"Вам ще Лещенка не вистачає...вибачте за сарказм...", "А як же коронавірус? Самоізоляція? Залишайтеся вдома?", "Навіщо ви по сусідах шастаєте??", "Нові претенденти в Коммунарку. Бенкет під час чуми", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Коронавірус у коханця Королевою, розкрита вся правда про стан зірки

А ще Politeka писала, що Миколаїв прийшов в жах від зовнішності Королевою, правда вилізла назовні

Також Politeka повідомляла, що Королева знайшла несподівану заміну Тарзану і вразила вульгарним фото