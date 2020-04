View this post on Instagram

#Repost @muztv with @make_repost ・・・ @koroleva__star присоединяется к челленджу #МОЙиПОЙ 🧼💕 Вирусу бой — руки мой! И пой! )) Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук — снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма! Включайтесь в новый челлендж от @muztv! Выкладывайте видео с хештегом #МОЙиПОЙ. Автору лучшего видео телеканал подарит два билета на Премию МУЗ-ТВ 2020 и годовой запас мыла!) ✌️ #коронавирус #covid19 #вирусубой #музтв #музтвстобой