Кошова Ксенія, дружина українського коміка Євгена Кошового, розповіла несподівані подробиці про життя із зірковим чоловіком

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина вирішила представити ніжне фото з чоловіком, під яким написала ціле звернення до нього. Справа в тому, що Євген святкує свій день народження, з цього приводу Ксенія вирішила розкрити подробиці особистого життя із зіркою Кварталу 95, пише Politeka.net.

Так, сьогодні артист святкує свій день народження – зірці виповнюється 37 років. З нагоди свята свого чоловіка, Кошова Ксенія опублікувала на сторінці в Instagram чуттєвий кадр, на якому стоїть за його спиною й серйозно дивиться в об'єктив.

«14 Років тому!!!Ого😳Сама в шоці🙈😂😂😂Без твоєї ініціативи Євгена Кошового не обійшлося)))Якщо б ти був наполегливий і в той же час так боязкий...Зараз напевно я не змогла б називати себе мамою двох дочок і дружиною. Хоча я довго звикала до цього статусу🙄.

І на прізвище Кошова не відразу відгукувалася🙄))До всього звикаєш, особливо до хорошого))Коли ти звик розраховувати тільки на себе,а доля запропонували тобі краще!!!І як здорово відчувати себе ЗА ЧОЛОВІКОМ!!!

Зізнаюся чесно це дуже комфортно)) !!!Розуміти, що ти більше не одна. Відчувати підтримку завжди і у всьому!!!Ти мій друг, порадник. Коли ми розуміємо один одного з напів слова чи погляду, ти моє звукове наповнення, помічник, співрозмовник, товариш по чарці нарешті😂😂😂Люблю тебе дуже сильно❣️❣️❣️Спасибі, що ти є❣️З Днем народження❤️😘😘😘

До цього дівчина опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в піджаку-плаття в дрібну чорно-білу клітинку. Родзинкою чудового вбрання стало те, що Ксенія "забула" вдягти спідню білизну, засвітивши неймовірну картину в глибокому декольте.

Злегка розпатлане волосся, що ніби майорять на вітрі, а також ідеальний макіяж природних тонів чудово доповнили зухвалий і одночасно хвилюючий образ красуні.

Ксенія не залишилася в стороні від актуальної теми з коронавірусом. За словами дівчини, самоізоляцію потрібно використовувати з розумом і на благо собі.

"#карантин Не привід опускати руки, навпаки є час все переоцінити, зважити, прислухатися. Це хороша перезавантаження.) Побути поруч з близькими. Побудувати плани на подальше майбутнє! А я вірю, що воно точно буде світлим😉", - написала в соцмережі дружина Кошового.

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