Головна блондинка нинішнього складу ВІА Гри Еріка Герцег здивувала шанувальників заявою про сольну пісню

Пост про це зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. За словами дівчини, їй вже прислали її новий сольний трек з аранжування.

«Послухала і вже не терпиться вам показати, що ми готуємо для вас, мої Хороші. Я знаю, що у вас дуже багато питань, і головні з них - коли будуть прем'єри у Віа Гри і у мене?!», - написала Герцег.

За словами співачки, вона дуже переживає через те, що зараз відбувається навколо і намагається не думати про погане.

«Прошу вас - залишайтеся вдома! Бережіть себе і своїх близьких, щоб швидше закінчився цей кошмар. І зовсім скоро будемо танцювати і співати разом нові пісні», - запевнила зірка.

Свій пост зірка супроводила фото з оголеним плечем.

Шанувальники блондинки відразу ж заговорили про те, що Еріка, як і багато колишніх учасниць ВІА Гри, в тому числі Віра Брежнєва, збирається кинути групу заради сольної кар'єри.

«Ерічка. Не йди з групи. Я не переживу цього», «Наша улюблена Ерічка. Дуууже просимо прямий ефір. Ми дуже скучили», «Вже сольник? Значить скоро Еріка покине групу, печалька», «наша Красуня, бережи себе. Все буде добре! З нетерпінням чекатимемо на ваші нові пісні!», «Ідеальна шкіра. Мала, все буде вчасно і дуже круто», «Ви пішли з групи? Такий пост просто, як-ніби прощальний і хочете сказати, що йдете в сольне плавання», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Еріка Герцег прямо в машині показала, чим спокушає чоловіків: "ліфчик не потрібен".

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