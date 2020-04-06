Головна блондинка нинішнього складу "ВІА Гри" Еріка Герцег, яку називають коханкою продюсера Костянтина Меладзе, постала в спокусливому образі

Зірка часто радує шанувальників новими знімками в Instagram, передає Politeka.net.

Цього разу артистка представила відео, на якому було показано обличчя Еріки і частина її оголеного тіла. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка підняла підборіддя, і притиснула до нього руки. На шиї блищало масивне намисто.

Співачка виділила пишні губи сливовою помадою, а на її повіках можна було помітити темні тіні. Дівчина прибрала волосся назад.

Певно артистка була повністю оголена, її прикривали тіло лише руки.

"Кращі друзі дівчат це... Чекаю коментарі 🙋🏼‍♀️💗", - підписала Еріка.

Через хвилину пост отримав понад 100 лайків і трохи коментарів.

"...тренування", "Діаманти💎💎💎💎 😍😍", "боже, яка краса 😍", "Діаманти🔥", "Олігархи❤️😍🔥👍😂", "Книги і самоконтроль у всьому👍", "Ви Еріка)", "За каноном діаманти. Але в наш час, я б сказав - ласощі ?", "Це батьки, вони ніколи не зрадять і будуть вас любити за будь-яких обставин😉", "Найкраща дівчина!❤️❤️", "Прекрасна", "Красуня", "Розкішний образ ❤️😍", "Компліменти 💗", "Звичайно ~метелики 😁😁🦋🦋🦋", - написали користувачі мероежі.

Нагадаємо, нещодавно Еріка Герцег здивувала шанувальників заявою про сольні пісні.

За словами співачки, вона дуже переживає через те, що зараз відбувається навколо і намагається не думати про погане.

«Послухала і вже не терпиться вам показати, що ми готуємо для вас, мої Хороші. Я знаю, що у вас дуже багато питань, і головне з них - коли будуть прем'єри у Віа Гри і у мене?!», - написала вона.

Нагадаємо, що Еріка Герцег прямо в машині показала, чим спокушає чоловіків: "ліфчик не потрібен".

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