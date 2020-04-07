Известная украинская певица MARUV показала очередное преображение

Не так давно Анна огорошила сеть неожиданной сменой имиджа, превратившись в дерзкую Мальвину с короткими ярко-синими волосами. Долгое время звезда хвасталась новым стилем и даже появлялась на публике с накладными прядями, чтобы заплетать длинные косы яркого цвета. Однако сегодня певица показала, как снова сменила имидж. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В разделе Стори на своей странице в социальной сети Инстаграм Анна появилась в тоненькой пижаме горчичного цвета с аккуратными лямками и со специальной маской на волосах. Однако, привлекает внимание поклонников именно цвет ее локонов - звезда превратилась в брюнку с аккуратной челкой.

На ее лице отсуствует макияж, так что поклонники могли рассмотреть звезду без слоя косметики и ярких подводок. Тем не менее комметариями им поделиться не удалось - данная функция отсуствует в этом разделе Инстаграм.

До этого Анна Корсун показала новый короткий ролик в Инстаграм

На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы. Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут", "Накраситься чтобы вынести мусор...в мусоропровод подъезда", "А где маска и перчатки! Следующий ролик надо и это!;))", "Блин, перчатки не надела и поцелуй на нас воздушный отправила, вот хулиганка".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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