Российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в фильмах "Квартала 95", предстала в соблазнительном виде
Звезда, как и многие сейчас, находится на самоизоляции, пишет Рoliteka.net. На одном из последних черно-белых снимков артистка предстала в интересном образе.
Ходченкова позировала на полу полуобнаженной - одну из стройных ножек Светлана прижала к груди, а вторую - опустила.
На звезде была рубашка, которую она спустила с плеч и засветила лишнее - лифчик. Одна из бретелек нижнего белья соскользнула с плеча, что придало образу пикантности.
Светлана сидела и смотрела вдаль, ее растрепанные волосы были закинуты на одну сторону. Актриса улыбалась и выглядела роскошно.
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"#сидимдома", - подписала фото Ходченкова.
За 15 минут пост собрал более 3000 лайков и немного комментариев.
"Несравненная Светлана!!! Возможно ли в это непростое время всем Вашим поклонникам лицезреть онлайн версию замечательного спектакля?👏👏👏ПРОСИМ!!!ПРОСИМ!!!)))", "Супер фото 👍", "Ухх красотка 🔥", "Правильно...пока молодо, больше эротики)", "Что за милый ангел спустился к нам в рубашке 🙈😍", "Но фотограф, видно, дома не сидит!💖😁", - написали пользователи сети.
Напомним, Светлана Ходченкова позировала в шелковой майке с кружевом и в бархатных кюлотах. Пояс брюк подчеркнул тонкую талию знаменитости. Также они выделили пышные бедра красотки.
В руках актриса держала шарф, который был примотан к шее мягкой игрушки - главного персонажа мультика "Розовая пантера".
Ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова предстала со своими коллегами по спектаклю.
На одном фото она нежно обнималась с коллегой. Видимо, это часть постельной сцены.
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