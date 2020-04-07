Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала необычный дизайн ее нового спортивного костюма

Во время карантина певица решила заняться своей одеждой модного бренда, поскольку из-за значительных ограничений в работе магазина, ее малый бизнес терпит большие финансовые потери и спад популярности. Причем ради своей одежды звезда даже снялась в провокационной фотосессии и удивила заявлением, пишет Рoliteka.net.

На представленном в социальной сети Инстаграм фото артистка позировала в весьма свободном и ярком костюме алого оттенка. Кофта полностю скрыла фигуру артистки, а штаны едва ли не волочились по полу из-за своего размера. Тем не менее далеко не размер костюма привлек внимание поклонников, а заявление звезды.

««#Лучшиеинвестициивссебя 🔥 Две новости:

1. ❤️ Сейчас я разыграю этот нереальный костюм от @lastory_store 🔥 Кто хочет???

И вторая! Все эти дни я думала, как же порадовать нашу #LAStory семью ❤️

Делать скидки 50 процентов, как сделал ЦУМ или распродавать новую коллекцию по себесу не наш вариант, так как из кризиса мы тогда выйдем с ещё большим минусом, да и вещи у нас невероятные и я верю в светлое будущее, которое наступит в мае🙏🏼 и все вернётся.

Я придумала 🧠 Уже несколько дней, как открылся новый супертехнологичный сайт Теперь, все очень просто, приятно и легко! Выбор по цвету, цене и #кэшбек 💸», - рассказала Анна под новым постом.

Отметим, Анна уже несколько недель находится в режиме изоляции с возлюбленным и, по ее словам, их семейная жизнь могла пойти ко дну только потому, что ее внешний вид заставлял желать лучшего:

«Вот уже почти год как я люблю этого парня . Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂 И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет я поняла , что моя семейная жизнь может пойти ко дну.

Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат , сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым . Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой «Анечка, а я все не знала как вам сказать»😂😂Видимо все было очень плохо 😂Теперь хорошо)», - написала Анна под новым постом.

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