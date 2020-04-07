Украинская исполнительница MARUV порадовала фанатов горячей фотосессией в наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда позирует наряде в облегающем наряде в сетку, застыв в горячих позах и рассказав, где и когда будут ее концерты. Однако ее поклонники больше обратили внимание на внешний вид кумира.

«Бомба», «Пушка!», «это разрыв», «дерзкая стервочка», «во, как жизнь корячит», «огонь вообще», «это офигенно», «а ты секси», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица MARUV показала очередное преображение.

Не так давно Анна огорошила сеть неожиданной сменой имиджа, превратившись в дерзкую Мальвину с короткими ярко-синими волосами. Долгое время звезда хвасталась новым стилем и даже появлялась на публике с накладными прядями, чтобы заплетать длинные косы яркого цвета. Однако сегодня певица показала, как снова сменила имидж.

В разделе Стори на своей странице в социальной сети Инстаграм Анна появилась в тоненькой пижаме горчичного цвета с аккуратными лямками и со специальной маской на волосах. Однако, привлекает внимание поклонников именно цвет ее локонов - звезда превратилась в брюнку с аккуратной челкой.

На ее лице отсуствует макияж, так что поклонники могли рассмотреть звезду без слоя косметики и ярких подводок. Тем не менее комметариями им поделиться не удалось - данная функция отсуствует в этом разделе Инстаграм.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья