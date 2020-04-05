Как оказалось на шоу пришла мама Дана Балана, которая выступила на сцене проекта. Закончив свое выступление она подбежала к своему звездному сыну и крепко обняла. После этого она хотела проделать то же самое с Тиной, но певица отвернулась и не заметила этого, ведь была занята другим делом: выписывала лещей бедному рэперу Потапу.

Монатик решил спасти положение дел и решил обнять женщину вместо Тины, пока певица продолжала разборки с Потапом, игнорируя маму Балана. А как же первое знакомство? Похоже оно было сорвано, ведь девушка получала удовольствие от "игры с Потапом".

"Она хотела обнять Тину, но та била Потапа, а Монатик вовремя понял, что нужно исправить ситуацию😂👌🏻", - сказано в подписи к видео.