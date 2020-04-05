Украинская певица Тина Кароль удивила своих поклонников на песенном конкурсе "Голос страны"

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль не устает разжигать бурную фантазию своих поклонников. В популярном песенном шоу "Голос страны" давно гуляют слухи о романтических отношениях между Тиной Кароль и ее коллегой по судейским креслам Даном Баланом. 

Фанаты певицы также не устают поддерживать Тину Кароль и Дана Балана. На фанатских страницах в Instagram часто появляются их совместные фото и видео. В этот раз их поклонники в социальной сети Instagram показали очередное видео с участием звездной пары.

Как оказалось на шоу пришла мама Дана Балана, которая выступила на сцене проекта. Закончив свое выступление она подбежала к своему звездному сыну и крепко обняла. После этого она хотела проделать то же самое с Тиной, но певица отвернулась и не заметила этого, ведь была занята другим делом: выписывала лещей бедному рэперу Потапу. 
 
Монатик решил спасти положение дел и решил обнять женщину вместо Тины, пока певица продолжала разборки с Потапом, игнорируя маму Балана. А как же первое знакомство? Похоже оно было сорвано, ведь девушка получала удовольствие от "игры с Потапом".
 
"Она хотела обнять Тину, но та била Потапа, а Монатик вовремя понял, что нужно исправить ситуацию😂👌🏻", - сказано в подписи к видео.

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Она хотела обнять Тину, но та била Потапа, а Монатик вовремя понял, что нужно исправить ситуацию😂👌🏻 • • • #дантина #тинакароль #данбалан #любовь #дантина #фантина #данбалан #тинакароль #дантина #fantina #danbalan #tinakarol #dantina #fantina #fandanbalan #никтоничегонеподдерживает #взгляды #голоскраїни10

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Также ранее Тина показывала, как с сыном можно провести время вместе с пользой:

«Привет! Как у меня дела – я на самоизоляции. Наверно, как и все. Это временная мера, которая поможет спасти жизни миллионов. Вот это простое правило – просто оставаться дома. И тем более, это прекрасная возможность уделить внимание своим родным и близким», - отметила она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль позирует вместе с самым любимым мужчиной – сыном Вениамином. Ребенок сделал самодельный плакат с призывом оставаться дома во время эпидемии вируса из Китая.

Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.

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