Украинская певица Тина Кароль удивила своих поклонников на песенном конкурсе "Голос страны"
Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль не устает разжигать бурную фантазию своих поклонников. В популярном песенном шоу "Голос страны" давно гуляют слухи о романтических отношениях между Тиной Кароль и ее коллегой по судейским креслам Даном Баланом.
Фанаты певицы также не устают поддерживать Тину Кароль и Дана Балана. На фанатских страницах в Instagram часто появляются их совместные фото и видео. В этот раз их поклонники в социальной сети Instagram показали очередное видео с участием звездной пары.
Также ранее Тина показывала, как с сыном можно провести время вместе с пользой:
«Привет! Как у меня дела – я на самоизоляции. Наверно, как и все. Это временная мера, которая поможет спасти жизни миллионов. Вот это простое правило – просто оставаться дома. И тем более, это прекрасная возможность уделить внимание своим родным и близким», - отметила она.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль позирует вместе с самым любимым мужчиной – сыном Вениамином. Ребенок сделал самодельный плакат с призывом оставаться дома во время эпидемии вируса из Китая.
Напомним, Кароль появилась с Брежневой в одинаковых платьях: сразу видно, кто здесь проиграл.
Как сообщала Politeka, Кароль показала, как добиться идеальных форм тренировками: будет худее Лободы.
Также Politeka писала, что Кароль закружила Балана в соблазнительном танце, тот не удержался: "Теряем парня, поплыл...".