Популярная украинская певица Даша Астафьева решила порадовать фанатов и показала своих родителей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Папа и Мама сфотканы в момент поедания «Морских камушков». Я, элементарно втягиваю живот и щеки. Живот получилось», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Астафьева позирует полулежа на стуле, в то время как ее родители, судя по всему, не были готовы к импровизированной фотосессии.

«улыбку вызываете», «Даша какая же ты не реальная», «Очень пластичная», «Даша, я думала сначала, что Вы зависли в воздухе», «Вот в кого ты такая красотка», «На кого же из них ты больше похожа?», «Замечательное семейное селфи», - пишут пользователи.

Как сообщалось ранее, модель Даша Астафьева привыкла быть в центре внимания, эпатируя публику довольно откровенными фотосессиями, где демонстрирует свои соблазнительные формы.

В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото, на котором певица позировала спящей в довольно необычном для нее образе, на удивление скромном.

На снимке Астафьева лежит на подушке в длинном обтягивающем платье, которое удачно подчеркивает все ее изгибы и внушительную грудь. Волосы артистки растрепаны, а ноги босые.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек

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