Телеведущая и актриса Дарья Трегубова, которая ведет песенный конкурс «Х-фактор», показалась перед поклонниками в кружевном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Кино в полнолуние. Безумный Пьеро Годара или Сияние Кубрика?)» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Трегубова позирует в кружевном боди, прикрывая интимные места книгой, на которой видны фотографии главных героев обеих лент.

«Горячая, как всегда», «Божественно!», «Даша, класс! Так держать!», «огонь», «такая классная», «Вааауууу!!! Невероятная красотка», - пишут пользователи.

До этого сообщалось, что украинская актриса и ведущая популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова восхитила сеть в образе медсестры.

Звезда решила поддержать флешмоб с призывом к самоизоляции, целью которого является призвать людей оставаться дома и самоизолироваться, чтобы остановить распространение вируса.

Для этого Трегубова нарядилась в костюм медицинского работника и разместила новое фото в своем микроблоге в Инстаграм.

На фото она выглядит серьезной и даже немного грустной.

«Я столько раз играла врачей, столько видела разных больниц на съемочных площадках, столько раз обращалась к медикам за помощью для близких и незнакомых мне людей», - написала Даша и добавила, что сейчас настало время поблагодарить всех медиков.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»