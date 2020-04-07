Телеведущая и актриса Дарья Трегубова, которая ведет песенный конкурс «Х-фактор», показалась перед поклонниками в кружевном боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Кино в полнолуние. Безумный Пьеро Годара или Сияние Кубрика?)» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Трегубова позирует в кружевном боди, прикрывая интимные места книгой, на которой видны фотографии главных героев обеих лент.
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«Горячая, как всегда», «Божественно!», «Даша, класс! Так держать!», «огонь», «такая классная», «Вааауууу!!! Невероятная красотка», - пишут пользователи.
До этого сообщалось, что украинская актриса и ведущая популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова восхитила сеть в образе медсестры.
Звезда решила поддержать флешмоб с призывом к самоизоляции, целью которого является призвать людей оставаться дома и самоизолироваться, чтобы остановить распространение вируса.
Для этого Трегубова нарядилась в костюм медицинского работника и разместила новое фото в своем микроблоге в Инстаграм.
На фото она выглядит серьезной и даже немного грустной.
«Я столько раз играла врачей, столько видела разных больниц на съемочных площадках, столько раз обращалась к медикам за помощью для близких и незнакомых мне людей», - написала Даша и добавила, что сейчас настало время поблагодарить всех медиков.
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»