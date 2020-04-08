Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров удивил фанатов своим новым образом

Парень, у которого были красивые светлые волосы, побрился налысо, заставив поклонников переживать о своем здоровье. 21-летний Дени решил побриться прямо на камеру, взяв в руки машинку для стрижки и с легкостью убрав все лишние волосы.

Фаны звездного наследника стали переживать, что у Байсарова начались проблемы со здоровьем, из-за которых он подстригся. Но позже парень объяснил, что ему просто скучно на карантине, поэтому таким образом он решил развлечь себя и своих зрителей. Он также опубликовал мэм о разных стадиях карантина, намекнув, что он находится на одной из последних.

Вероятнее всего, мать Дени Кристина Орбакайте будет в ужасе от проделок своего сына. Ведь он был красавчиком, а теперь похож на заболевшего тяжелой болезнью парня.

Напомним, что Дени Байсаров – это сын Кристины Орбакайте от брака с миллионером Русланом Байсаровым. Их брак закончился скандалами. Однажды Байсаров избил Кристину и сломал ей нос, а после развода пытался запретить ей общаться с сыном.

Сейчас Орбакайте замужем в третий раз. Ее муж – бизнесмен Михаил Земцов. Вместе они более 15 лет, воспитывают дочь Клавдию. Но в последнее время поклонники стали замечать, что Кристина на всех фотографиях выглядит несчастной.

Напомним, что внук Пугачевой прямо на людях показал, как любит молодую жену, горячие кадры: "Ух, какая пара!".

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